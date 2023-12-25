В Петербурге подростки избили курьера, его госпитализировали с травмой головы

В Санкт-Петербурге ищут группу подростков, которые напали на курьера во дворе одного из жилых домов. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

По его данным, всё произошло у подъезда дома на Витебском проспекте в Московском районе Северной столицы. Курьер остановился у скамейки, после чего к нему подошёл один из компании "пацанов" и начал разборку: стал толкать, избивать доставщика с сумкой, бить руками и ногами по голове. А когда тот попытался защититься, на помощь к "главарю" подоспели и другие.

Неспортивная потасовка длилась недолго, однако закончилась распылением из газового баллона. Теперь нападавших ищет полиция. Как пишет РИА "Новости", у пострадавшего диагностированы травмы головы.