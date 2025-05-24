В Госдуму внесут законопроект, запрещающий изображать церкви без крестов
Церковь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UladzimirZuyeu
На следующей неделе в Государственной Думе планируется рассмотрение законопроекта, который может запретить публикацию изображений религиозных сооружений без их обязательных атрибутов, в частности, церквей без крестов. Об этом сообщили в аппарате соавтора инициативы, депутата петербургского Заксобрания Павла Крупника.
Как передаёт ТАСС, предлагается дополнить закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» новой нормой: при изображении зданий, предназначенных для богослужений и религиозных собраний, должна сохраняться изначальная символика. Это, в частности, связано с тем, что в последнее время участились случаи изображения храмов без крестов в различных публикациях.
«Они не должны по каким-либо причинам изображаться без главного символа, как и мечети не должно быть без полумесяца, а синагоги — без звезды Давида», — отметили парламентарии в пояснительной записке.
А ранее разразился скандал из-за того, что стены нового Донского храма в подмосковных Мытищах украсили напечатанными на специальном принтере иконами. Многие прихожане остались недовольны такими современными решениями, но в храме уверяют, что это временная мера.