В Госдуму внесут законопроект, запрещающий изображать церкви без крестов

На следующей неделе в Государственной Думе планируется рассмотрение законопроекта, который может запретить публикацию изображений религиозных сооружений без их обязательных атрибутов, в частности, церквей без крестов. Об этом сообщили в аппарате соавтора инициативы, депутата петербургского Заксобрания Павла Крупника.

Как передаёт ТАСС, предлагается дополнить закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» новой нормой: при изображении зданий, предназначенных для богослужений и религиозных собраний, должна сохраняться изначальная символика. Это, в частности, связано с тем, что в последнее время участились случаи изображения храмов без крестов в различных публикациях.

«Они не должны по каким-либо причинам изображаться без главного символа, как и мечети не должно быть без полумесяца, а синагоги — без звезды Давида», — отметили парламентарии в пояснительной записке.