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24 мая, 10:52

В Госдуму внесут законопроект, запрещающий изображать церкви без крестов

Церковь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UladzimirZuyeu

Церковь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UladzimirZuyeu

На следующей неделе в Государственной Думе планируется рассмотрение законопроекта, который может запретить публикацию изображений религиозных сооружений без их обязательных атрибутов, в частности, церквей без крестов. Об этом сообщили в аппарате соавтора инициативы, депутата петербургского Заксобрания Павла Крупника.

Как передаёт ТАСС, предлагается дополнить закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» новой нормой: при изображении зданий, предназначенных для богослужений и религиозных собраний, должна сохраняться изначальная символика. Это, в частности, связано с тем, что в последнее время участились случаи изображения храмов без крестов в различных публикациях.

«Они не должны по каким-либо причинам изображаться без главного символа, как и мечети не должно быть без полумесяца, а синагоги — без звезды Давида», — отметили парламентарии в пояснительной записке.

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А ранее разразился скандал из-за того, что стены нового Донского храма в подмосковных Мытищах украсили напечатанными на специальном принтере иконами. Многие прихожане остались недовольны такими современными решениями, но в храме уверяют, что это временная мера.

Мария Любицкая
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