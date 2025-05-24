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24 мая, 19:16

Патриарх Кирилл раскрыл, в чём сила России

Патриарх Кирилл: Вера играет ключевую роль в непоколебимости России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Borodin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Borodin

Православие и культурное наследие — фундамент, который делает Россию непоколебимой. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на концерте в честь Дня славянской письменности и культуры в Москве.

«Кто-то сильный может прийти и изменить его природу. Сколько таких попыток было в отношении России и нашего народа. Но ничего у них не получилось, потому что наша основа очень сильная», — сказал глава РПЦ.

Патриарх напомнил, что в современном мире многое меняется: мода, взгляды, образ жизни. Но если человек забывает свои корни, он становится уязвим. Россия, по его словам, выстояла, потому что её духовный стержень — православие и культурные традиции — остаются неизменными.

Патриарх Кирилл призвал молиться за Путина, молодёжь и всю Россию
Патриарх Кирилл призвал молиться за Путина, молодёжь и всю Россию

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир путин лично поздравил патриарха с днём тезоименитства (день, когда церковь вспоминает святого, в честь которого назван человек). Глава государства выразил серьёзную обеспокоенность участившимися случаями неуважительного, а порой и вандального отношения к русской культуре. Он отметил, что в сложившейся ситуации поддержка и продвижение русской культуры и языка приобретают особое значение.

Милена Скрипальщикова
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