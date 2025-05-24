Патриарх Кирилл раскрыл, в чём сила России

Православие и культурное наследие — фундамент, который делает Россию непоколебимой. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на концерте в честь Дня славянской письменности и культуры в Москве.

«Кто-то сильный может прийти и изменить его природу. Сколько таких попыток было в отношении России и нашего народа. Но ничего у них не получилось, потому что наша основа очень сильная», — сказал глава РПЦ.

Патриарх напомнил, что в современном мире многое меняется: мода, взгляды, образ жизни. Но если человек забывает свои корни, он становится уязвим. Россия, по его словам, выстояла, потому что её духовный стержень — православие и культурные традиции — остаются неизменными.