Патриарх Кирилл призвал молиться за Путина, молодёжь и всю Россию
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В день памяти святых Кирилла и Мефодия патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным верующим с призывом молиться за президента России Владимира Путина, военнослужащих, молодёжь и всю страну в целом. Это обращение прозвучало во время торжественной проповеди в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх подчеркнул важность молитвы как средства духовной поддержки для народа и государства.
«Призываю всех к молитве за Отечество, православного Путина, властей, воинство и народ. Особенно призываю молиться за подрастающее поколение, которое должно воспринять от нас эстафету служения Богу, Церкви и Отечеству своему», — сказал патриарх Кирилл.
Напомним, что сегодня президент лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства (день, когда церковь вспоминает святого, в честь которого назван человек). Президент выразил серьёзную обеспокоенность участившимися случаями неуважительного, а порой и вандального отношения к русской культуре. Он отметил, что в сложившейся ситуации поддержка и продвижение русской культуры и языка приобретают особое значение.