Патриарх Кирилл призвал молиться за Путина, молодёжь и всю Россию

В день памяти святых Кирилла и Мефодия патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным верующим с призывом молиться за президента России Владимира Путина, военнослужащих, молодёжь и всю страну в целом. Это обращение прозвучало во время торжественной проповеди в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх подчеркнул важность молитвы как средства духовной поддержки для народа и государства.

«Призываю всех к молитве за Отечество, православного Путина, властей, воинство и народ. Особенно призываю молиться за подрастающее поколение, которое должно воспринять от нас эстафету служения Богу, Церкви и Отечеству своему», — сказал патриарх Кирилл.