Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства

Президент России Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин и патриарх Кирилл. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Я поздравляю Вас с Днём тезоименитства и выражаю слова благодарности за всё, что Вы делаете для России, для нашего народа. Но хотел бы сегодня особо выделить одно направление. У Вас много сфер деятельности, но одно направление хотел бы выделить сегодня особо — это Ваша поддержка русского языка, русской культуры и поддержка взаимоотношений с нашими соотечественниками за рубежом», — заявил российский лидер.

Президент выразил серьёзную обеспокоенность участившимися случаями неуважительного, а порой и вандального отношения к русской культуре. Он отметил, что в сложившейся ситуации поддержка и продвижение русской культуры и языка приобретают особое значение, и поблагодарил патриарха за его значительный вклад в эту работу.

Тезоименитство, или именины, — это день, когда церковь вспоминает святого, в честь которого назван человек. Этот термин обычно применяют к высоким церковным чинам, таким как патриархи.