Стало известно об антироссийской позиции нового Папы Римского

Новый Папа Римский Лев XIV занял антироссийскую позицию ещё в 2022 году. Об этом заявил историк Виталий Богданов в эфире программы СМИ2 «Открытые источники».

«Изначально Лев XIV говорит общие слова, цитируя Франциска: «Обезоружим слова, чтобы обезоружить мир». Но потом многие СМИ обозначают внешне-политическую позицию папы, который резко осуждает действия России на Украине», — приводит слова историка издание «Глагол».

По его словам, ещё три года назад Прево критиковал Россию и называл её империалистической. За его нынешними заявлениями о мире кроется нечто другое, отметил эксперт.