Стало известно об антироссийской позиции нового Папы Римского
Историк Богданов: Папа Лев XIV занял антироссийскую позицию ещё в 2022 году
Владимир Зеленский и папа римский. Фото © ТАСС / AP
Новый Папа Римский Лев XIV занял антироссийскую позицию ещё в 2022 году. Об этом заявил историк Виталий Богданов в эфире программы СМИ2 «Открытые источники».
«Изначально Лев XIV говорит общие слова, цитируя Франциска: «Обезоружим слова, чтобы обезоружить мир». Но потом многие СМИ обозначают внешне-политическую позицию папы, который резко осуждает действия России на Украине», — приводит слова историка издание «Глагол».
По его словам, ещё три года назад Прево критиковал Россию и называл её империалистической. За его нынешними заявлениями о мире кроется нечто другое, отметил эксперт.
Ведущий программы Марк Смирнов напомнил, что первыми зарубежными странами, которые посетит понтифик будут Украина и Турция. В Стамбул папа поедет по приглашению Константинопольского патриарха Варфоломея, инициировавшего церковный раскол на Украине. Напомним, что именно он подписал томос (указ) об автокефалии раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Богданов же отметил, что Лев XIV очень быстро согласился на разговор с Зеленским и, как пишут иностранные СМИ, это «была очень добрая беседа».
Напомним, что Папа Римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Его похороны состоялись 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. 8 мая конклав завершил процесс избрания нового папы римского, возвестив об этом белым дымом из трубы. Главой Ватикана стал американский кардинал перуанского происхождения Роберт Фрэнсис Прево (Превост), взявший имя Лев XIV.