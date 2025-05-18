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18 мая, 11:22

В Минкультуры рассказали, почему Любимова пропустила инаугурацию Льва XIV

Минкультуры РФ: Любимова не попала на инаугурацию папы из-за проблем с маршрутом

Ольга Любимова. Обложка © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Ольга Любимова. Обложка © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Министерство культуры РФ сообщило, что Ольга Любимова не смогла принять участие в инаугурации Папы Римского Льва XIV из-за проблем с организацией её перелёта. Согласовать маршрут министра культуры не удалось.

Российскую делегацию возглавил Иван Солтановский, занимающий пост посла РФ в Ватикане. Любимова же, напомним, представляла РФ на похоронной церемонии папы Франциска, состоявшейся 26 апреля, через пять дней после его кончины.

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Как сообщал Life.ru, 18 мая в Ватикане состоялась церемония интронизации нового Папы Римского Льва XIV. На торжественной церемонии в честь понтифика собрались тысячи человек. Ему вручили традиционные атрибуты власти, после чего он официально вступил в должность 267-го Папы Римского.

Ольга Сливченко
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