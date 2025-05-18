В Минкультуры рассказали, почему Любимова пропустила инаугурацию Льва XIV
Минкультуры РФ: Любимова не попала на инаугурацию папы из-за проблем с маршрутом
Ольга Любимова. Обложка © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова
Министерство культуры РФ сообщило, что Ольга Любимова не смогла принять участие в инаугурации Папы Римского Льва XIV из-за проблем с организацией её перелёта. Согласовать маршрут министра культуры не удалось.
Российскую делегацию возглавил Иван Солтановский, занимающий пост посла РФ в Ватикане. Любимова же, напомним, представляла РФ на похоронной церемонии папы Франциска, состоявшейся 26 апреля, через пять дней после его кончины.
Как сообщал Life.ru, 18 мая в Ватикане состоялась церемония интронизации нового Папы Римского Льва XIV. На торжественной церемонии в честь понтифика собрались тысячи человек. Ему вручили традиционные атрибуты власти, после чего он официально вступил в должность 267-го Папы Римского.