Без Зеленского не обошлось: Опубликован список гостей на первую мессу папы Льва XIV

В воскресенье в Ватикане состоится инаугурационная месса нового Папы Римского Льва XIV — масштабное дипломатическое событие, на которое съедутся главы государств и лидеры международных организаций. Разумеется, подобное мероприятие никак не может обойтись без Владимира Зеленского, который уже готовится вылетать.

Украину на церемонии будет представлять лично глава киевского режима. Вместе с ним в делегацию входят первая леди Елена Зеленская, глава Офиса президента Андрей Ермак, а также глава МИД Андрей Сибига.

По данным Reuters, Зеленский намерен провести неформальные встречи с рядом мировых лидеров в кулуарах мероприятия.

Представители США тоже поедут на мероприятие. Там будут вице-президент Джей Ди Вэнс и глава Госдепа Марко Рубио. Ватикан также будет ждать премьеров Италии, Канады, Австралии, канцлера Германии Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.