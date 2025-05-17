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Регион
17 мая, 15:37

Без Зеленского не обошлось: Опубликован список гостей на первую мессу папы Льва XIV

Reuters: На инаугурационной мессе папы Льва XIV будут Зеленский и его жена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В воскресенье в Ватикане состоится инаугурационная месса нового Папы Римского Льва XIV — масштабное дипломатическое событие, на которое съедутся главы государств и лидеры международных организаций. Разумеется, подобное мероприятие никак не может обойтись без Владимира Зеленского, который уже готовится вылетать.

Украину на церемонии будет представлять лично глава киевского режима. Вместе с ним в делегацию входят первая леди Елена Зеленская, глава Офиса президента Андрей Ермак, а также глава МИД Андрей Сибига.

По данным Reuters, Зеленский намерен провести неформальные встречи с рядом мировых лидеров в кулуарах мероприятия.

Представители США тоже поедут на мероприятие. Там будут вице-президент Джей Ди Вэнс и глава Госдепа Марко Рубио. Ватикан также будет ждать премьеров Италии, Канады, Австралии, канцлера Германии Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

В Чикаго выставили на аукцион дом, где рос папа Лев XIV
В Чикаго выставили на аукцион дом, где рос папа Лев XIV

Кстати, Россия тоже отправит своих представителей на инаугурацию нового папы. На мероприятии в Ватикане российскую делегацию возглавит министр культуры РФ Ольга Любимова. Церемония состоится в воскресенье, 18 мая.

Владимир Озеров
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