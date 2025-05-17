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17 мая, 01:51

В Чикаго выставили на аукцион дом, где рос папа Лев XIV

Лев XIV. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Лев XIV. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

В пригороде Чикаго выставили на продажу дом, в котором прошло детство Папы Римского Льва XIV. Об этом сообщает The Independent. Коттедж расположен в районе Долтон, к югу от города. Начальная цена жилья составляет $250 тысяч. В доме пять спален, две ванные комнаты и небольшой сад.

Владельцы пытались продать дом в январе за $219 тысяч. Однако после избрания Льва XIV главой католической церкви сняли его с продажи. Теперь владелец надеется, что здание станет туристической достопримечательностью. Продажа пройдет на онлайн-аукционе в июне.

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На днях стало известно, что новоизбранный папа римский Лев XIV получит кольцо за $520 тысяч и дворец. Это произойдёт после завершения процесса интронизации. Напомним, интронизационная месса Льва XIV запланирована на 18 мая.

Лия Мурадьян
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