В Чикаго выставили на аукцион дом, где рос папа Лев XIV
Лев XIV. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp
В пригороде Чикаго выставили на продажу дом, в котором прошло детство Папы Римского Льва XIV. Об этом сообщает The Independent. Коттедж расположен в районе Долтон, к югу от города. Начальная цена жилья составляет $250 тысяч. В доме пять спален, две ванные комнаты и небольшой сад.
Владельцы пытались продать дом в январе за $219 тысяч. Однако после избрания Льва XIV главой католической церкви сняли его с продажи. Теперь владелец надеется, что здание станет туристической достопримечательностью. Продажа пройдет на онлайн-аукционе в июне.
На днях стало известно, что новоизбранный папа римский Лев XIV получит кольцо за $520 тысяч и дворец. Это произойдёт после завершения процесса интронизации. Напомним, интронизационная месса Льва XIV запланирована на 18 мая.