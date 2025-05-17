В Чикаго выставили на аукцион дом, где рос папа Лев XIV

В пригороде Чикаго выставили на продажу дом, в котором прошло детство Папы Римского Льва XIV. Об этом сообщает The Independent. Коттедж расположен в районе Долтон, к югу от города. Начальная цена жилья составляет $250 тысяч. В доме пять спален, две ванные комнаты и небольшой сад.