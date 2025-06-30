В Госдуме объявили о повышении пенсий для определённых категорий граждан

С 1 июля 2025 года некоторые категории российских пенсионеров ощутят увеличение своих ежемесячных выплат и надбавок. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Изменения затронут тех, кто завершил трудовую деятельность, достиг восьмидесятилетнего возраста, получил инвалидность или стал опекуном нетрудоспособных иждивенцев, пояснил депутат.

Чиновник отметил, что граждане, которым 80 лет исполнится в июле, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии (она составит 17 815 рублей 40 копеек — при базовой фиксированной части в размере 8 907 рублей 70 копеек).

«Данное повышение происходит автоматически, если вся информация корректно отражена в базе данных Социального фонда России. При необходимости подтверждения информации пенсионер может обратиться в фонд лично», — подчеркнул он.

По словам парламентария, с июля увеличенная пенсия полагается и тем гражданам, у которых в июне установлена первая группа инвалидности.

«Им также выплачивается двойная фиксированная часть пенсии — 17 815 рублей 40 копеек, независимо от возраста пенсионера», — пояснил депутат.

Кроме того, если у пенсионера появляются на иждивении нетрудоспособные родственники — дети до 18 лет, студенты очной формы обучения до 23 лет или инвалиды любой группы, — то ему назначается прибавка в размере 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих.

«Выплаты увеличиваются не всем сразу, а только тем, у кого в июне возникли юридически значимые обстоятельства — достижение возраста, прекращение работы, изменение состава семьи или установление инвалидности», — заключил Говырин.