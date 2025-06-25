Экономист назвала категорию россиян, которые могут оформить сразу три пенсии
Экономист Проданова: Российские военные могут оформить сразу три пенсии
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В России военнослужащие имеют право на одновременное получение нескольких пенсий. Как пояснила доктор экономических наук Наталья Проданова, российское законодательство предусматривает возможность совмещения различных пенсионных выплат для определённых льготных групп населения.
«Военнослужащие могут получать страховую пенсию по старости вместе с пенсией за выслугу лет. При наличии военной инвалидности добавляется третья выплата», — отметила эксперт в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Право на несколько пенсий также распространяется на участников Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда, членов семей погибших военнослужащих и космонавтов, а также пострадавших от радиационных катастроф.
«Родители погибшего военнослужащего, например, могут получать пенсию по потере кормильца одновременно со своей страховой пенсией по старости», — уточнила Проданова.
Эксперт подчеркнула, что такие случаи являются исключительными и касаются только особых категорий граждан, предусмотренных законом о государственном пенсионном обеспечении.
Ранее депутат Московской областной думы назвал размер пенсии, на которую могут претендовать федеральные госслужащие. По его словам, при средней зарплате чуть выше 35 тысяч рублей и 20-летнем стаже сотрудники госучреждений могут получать пенсию в 63 тысячи рублей.