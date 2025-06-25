В Госдуме оценили идею отменить отсрочку досрочной пенсии для учителей
Депутат Бессараб назвала невозможной отмену отсрочки пенсий для педагогов в РФ
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Отмена отсрочки досрочных пенсий для российских педагогов в нынешних условиях невозможна. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Парламентарий отметила, что подобные инициативы уже выдвигались, но так и не были реализованы. Для их воплощения потребовалось бы изменить действующее законодательство.
«Это возможно только в том случае, если оно [законодательство] вернётся к тем параметрам, которые были до пенсионной реформы. На данный момент по всей России подняли пенсионный возраст. Это коснулось и тех, кто трудится в особых условиях, в том числе и педагогов», — подчеркнула депутат в беседе с «Москвой 24».
По её словам, продолжительность жизни растёт, но демографическая ситуация не улучшается, поэтому менять текущий порядок нецелесообразно. Бессараб убеждена, что отмена отсрочки досрочных пенсий для учителей нереальна.
Напомним, накануне председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила в Министерство труда запрос с предложением отменить действующую отсрочку досрочного выхода на пенсию для педагогов. Также в её обращении к ведомству есть предложение о снижении минимального стажа, необходимого для выхода на пенсию.