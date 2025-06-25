В Госдуме оценили идею отменить отсрочку досрочной пенсии для учителей

Отмена отсрочки досрочных пенсий для российских педагогов в нынешних условиях невозможна. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий отметила, что подобные инициативы уже выдвигались, но так и не были реализованы. Для их воплощения потребовалось бы изменить действующее законодательство.

«Это возможно только в том случае, если оно [законодательство] вернётся к тем параметрам, которые были до пенсионной реформы. На данный момент по всей России подняли пенсионный возраст. Это коснулось и тех, кто трудится в особых условиях, в том числе и педагогов», — подчеркнула депутат в беседе с «Москвой 24».

По её словам, продолжительность жизни растёт, но демографическая ситуация не улучшается, поэтому менять текущий порядок нецелесообразно. Бессараб убеждена, что отмена отсрочки досрочных пенсий для учителей нереальна.