Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 05:49

Назван размер средней пенсии неработающих россиян

Соцфонд: Средняя пенсия неработающих россиян составила 24 тыс рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

На 1 апреля 2025 года средняя пенсия неработающих пенсионеров составила 24 019 рублей. Такие данные публикует Социальный фонд России.

Согласно официальной статистике, больше всего получают пенсионеры, проживающие в Северо-Западном федеральном округе — 26 988 рублей в месяц. Меньше всего — в Северо-Кавказском округе: 19 709 рублей. Таким образом, разница между регионами составила более 7 тысяч рублей.

Матери-героини получат надбавку к пенсии более 36 тысяч рублей
Матери-героини получат надбавку к пенсии более 36 тысяч рублей

Ранее член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб объяснила, почему с 2026 года страховые пенсии в России будут индексироваться в два этапа — с 1 февраля и 1 апреля. По её словам, такая схема позволит точнее учитывать реальные темпы инфляции. В этом году пенсии пришлось доиндексировать уже после января, поскольку окончательные данные Росстата за 2024 год поступили только в конце февраля.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar