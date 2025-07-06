Назван размер средней пенсии неработающих россиян

Согласно официальной статистике, больше всего получают пенсионеры, проживающие в Северо-Западном федеральном округе — 26 988 рублей в месяц. Меньше всего — в Северо-Кавказском округе: 19 709 рублей. Таким образом, разница между регионами составила более 7 тысяч рублей.

Ранее член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб объяснила, почему с 2026 года страховые пенсии в России будут индексироваться в два этапа — с 1 февраля и 1 апреля. По её словам, такая схема позволит точнее учитывать реальные темпы инфляции. В этом году пенсии пришлось доиндексировать уже после января, поскольку окончательные данные Росстата за 2024 год поступили только в конце февраля.