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3 июля, 14:15

Матери-героини получат надбавку к пенсии более 36 тысяч рублей

Мишустин: Женщинам со званием «Мать-героиня» увеличат пенсию на 36,5 тысячи руб.

Обложка © freepik / alexeyzhilkin

Обложка © freepik / alexeyzhilkin

В России женщины, имеющие звание «Мать-героиня», получат дополнительную надбавку к пенсии. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, будет разработан законопроект о распространении на матерей-героинь всех социальных гарантий, которые касаются и Героев Труда.

«Каждая женщина со званием «Мать-героиня» одновременно с пенсией будет получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысячи рублей», — подчеркнул премьер.

Женщины, уже получающие пенсию и имеющие звание «Мать-героиня», смогут рассчитывать на надбавку в первой половине 2026 года. Индексация выплаты будет производиться ежегодно. Само звание «Мать-героиня» появилось по указанию президента РФ Владимира Путина в 2022 году, им награждают женщин, имеющих 10 и более детей.

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Татьяна Миссуми
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