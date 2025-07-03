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3 июля, 13:07

Путин призвал сделать традиционную семью модным трендом в развитии России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом развития России. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

«Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России, очень хочу вас об этом попросить», — обратился он к участникам встречи.

Также, говоря о семейных узах, президент пообещал, что российские власти будут всячески поддерживать развитие семейного бизнеса.

Путин одобрил идею Львовой-Беловой о создании Всероссийской службы помощи семье
Путин одобрил идею Львовой-Беловой о создании Всероссийской службы помощи семье

Глава государства не раз заявлял, что в основе всех решений руководства России и нацпроектов по развитию государства находятся семьи с детьми. Особое внимание Путин призвал уделять многодетным семьям, чтобы создавать все необходимые условия для их благополучия.


Александра Вишнякова
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