Путин призвал сделать традиционную семью модным трендом в развитии России
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Президент РФ Владимир Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом развития России. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».
«Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России, очень хочу вас об этом попросить», — обратился он к участникам встречи.
Также, говоря о семейных узах, президент пообещал, что российские власти будут всячески поддерживать развитие семейного бизнеса.
Глава государства не раз заявлял, что в основе всех решений руководства России и нацпроектов по развитию государства находятся семьи с детьми. Особое внимание Путин призвал уделять многодетным семьям, чтобы создавать все необходимые условия для их благополучия.