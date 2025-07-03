Путин призвал сделать традиционную семью модным трендом в развитии России

Президент РФ Владимир Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом развития России. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

«Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России, очень хочу вас об этом попросить», — обратился он к участникам встречи.

Также, говоря о семейных узах, президент пообещал, что российские власти будут всячески поддерживать развитие семейного бизнеса.