Путин: В центре всех решений руководства РФ находятся семьи с детьми

В основе всех решений руководства России и нацпроектов по развитию государства находятся семьи с детьми. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с многодетными семьями, которые были представлены к федеральным наградам.

«Именно семья с детьми, её интересы и благополучие — в центре всех наших решений, всех проектов, связанных с национальным развитием. Это очень важно сейчас, потому что прямо влияет на уровень и качество жизни. Но это и работа на будущее — на то, чтобы сохранить и приумножить всё, что определяет судьбу и характер нашей страны», — подчеркнул глава РФ.

Путин призвал уделять особое внимание семьям, в которых трое и более детей. Президент указал на необходимость создавать все необходимые условия для их благополучия.