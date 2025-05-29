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29 мая, 12:06

Путин: В центре всех решений руководства РФ находятся семьи с детьми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

В основе всех решений руководства России и нацпроектов по развитию государства находятся семьи с детьми. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с многодетными семьями, которые были представлены к федеральным наградам.

«Именно семья с детьми, её интересы и благополучие — в центре всех наших решений, всех проектов, связанных с национальным развитием. Это очень важно сейчас, потому что прямо влияет на уровень и качество жизни. Но это и работа на будущее — на то, чтобы сохранить и приумножить всё, что определяет судьбу и характер нашей страны», — подчеркнул глава РФ.

Путин призвал уделять особое внимание семьям, в которых трое и более детей. Президент указал на необходимость создавать все необходимые условия для их благополучия.

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Ранее в ходе встречи Владимир Путин сказал, что настоящие семейные ценности являются непреложными для России. А крепкие и дружные семьи являются настоящим оплотом нашей страны, добавил президент.

Юрий Лысенко
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