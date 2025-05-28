Тревел-блогерша баба Женя рассказала Life.ru, какие слова на встрече с Путиным тронули её до мурашек

93-летняя тревел-блогерша Евгения Семёнова рассказала, как прошла её встреча с президентом Владимиром Путиным на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Кроме того, в беседе с Life.ru путешественница объяснила, почему любит ездить по нашей стране на поезде и никогда не летает авиарейсами.

На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Фото © kremlin

«Я специально приехала на поезде в Москву. На самолётах не летаю. Я путешествую по нашей России только на поезде, потому что с самолёта ничего не видно. А с поезда из окна видно всё: как красива наша страна!» — поделилась Евгения Фёдоровна.

Встреча проходила в Кремле около двух часов. На встрече был лично Владимир Владимирович Путин и почти всё наше правительство. Встреча прошла очень душевно, очень душевно прошла. Я выступала самой последней из нашей компании. И я даже растерялась, когда ещё передо мной многие не выступили, а Владимир Владимирович Путин говорит: «бабушка Женя, рассказывай». И вот, понимаете, вот эта вот неформальность, вот это всё хорошо, вот настолько это трогает сердце до мурашек! Евгения Фёдоровна Семёнова Тревел-блогер

На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Фото © kremlin

«Я ему сказала: «Это была моя заветная мечта, увидеть вас и сказать вам большое спасибо за всё то, что вы делаете для нас, для страны и всего мира. Спасибо вам большое!» Вот это мои заключительные слова. Он улыбнулся и качнул головой. Это очень приятно!» — вспоминает наша собеседница.

По словам Евгении Фёдоровны, приглашений на новые встречи она пока не получила. Но путешественницу это и не расстраивает: она говорит, что ей нужно немного прийти в себя после тех эмоций и волнений, которые она испытала на встрече с президентом. Домой она отправится сегодня — поезд отбывает вечером. В Москве блогерша провела восемь дней.