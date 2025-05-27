«Возможно всё»: 93-летняя тревел-блогерша баба Женя рассказала Путину о своём пути

«Мне приходят сотни писем от подписчиков, где они говорят, что, глядя на меня, тоже поехали путешествовать, и им это понравилось. Другие начали говорить, что верят в то, что всё возможно. Всё возможно, когда ты этого хочешь. Владимир Владимирович, благодаря вашей платформе исполнилась моя заветная мечта — увидеть вас и выразить слова благодарности. Дорогой наш человек, я благодарю вас за всё, что вы для нас делаете!» — сказала Евгения Фёдоровна.