«Возможно всё»: 93-летняя тревел-блогерша баба Женя рассказала Путину о своём пути
93-летняя тревел-блогерша Евгения Семёнова поблагодарила Путина за работу
Блогер бабушка Женя. Обложка © VK / Евгения Семёнова Бабушка Женя
На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 93-летняя тревел-блогер Евгения Фёдоровна поделилась историей создания своего блога. Особенно она подчеркнула, что благодаря этой платформе смогла реализовать свою давнюю мечту — лично встретиться с президентом и выразить ему благодарность.
«Мне приходят сотни писем от подписчиков, где они говорят, что, глядя на меня, тоже поехали путешествовать, и им это понравилось. Другие начали говорить, что верят в то, что всё возможно. Всё возможно, когда ты этого хочешь. Владимир Владимирович, благодаря вашей платформе исполнилась моя заветная мечта — увидеть вас и выразить слова благодарности. Дорогой наш человек, я благодарю вас за всё, что вы для нас делаете!» — сказала Евгения Фёдоровна.
Сейчас Россия держит курс на развитие внутреннего туризма. В сентябре прошло года президент РФ Владимир Путин заявил, что объём туристов, желающих ознакомиться получше со страной увеличивается высочайшими темпами.