Итальянский блогер признался в любви к традиционному российскому блюду

Итальянец Федерико Арнальди, ведущий кулинарного шоу «Поедем, поедим!» на НТВ, признался, что празднование Нового года в России стало для него настоящим открытием. Об этом иностранец рассказал в личном блоге.

Первым удивлением стало огромное количество еды на праздничном столе. Увидев, что она занимает всё свободное место, итальянец подумал, что некоторые блюда остынут, прежде, чем до них успеют добраться. У него на родине порядки другие — там принято подавать всё поочерёдно и по мере готовности еды.

Ещё одним сюрпризом для Арнальди стали русские салаты. Он привык, что их готовят в основном из свежих овощей, но в России обнаружил настоящие кулинарные миксы — с мясом, рисом, крабами и другими ингредиентами.

«Впервые в Россию я приехал под Новый год! Поэтому первыми блюдами, которые я попробовал, были новогодние деликатесы. Это был восторг и при этом культурный шок! На удивление, несмотря на мои сомнения и странное название, селёдка под шубой мне очень понравилась! И до сих пор я очень её люблю!» — написал он.