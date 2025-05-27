Итальянский блогер признался в любви к традиционному российскому блюду
Итальянский ведущий Арнальди: Я испытал шок от новогоднего стола в России
Федерико Арнальди. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / federico.arnaldi
Итальянец Федерико Арнальди, ведущий кулинарного шоу «Поедем, поедим!» на НТВ, признался, что празднование Нового года в России стало для него настоящим открытием. Об этом иностранец рассказал в личном блоге.
Первым удивлением стало огромное количество еды на праздничном столе. Увидев, что она занимает всё свободное место, итальянец подумал, что некоторые блюда остынут, прежде, чем до них успеют добраться. У него на родине порядки другие — там принято подавать всё поочерёдно и по мере готовности еды.
Ещё одним сюрпризом для Арнальди стали русские салаты. Он привык, что их готовят в основном из свежих овощей, но в России обнаружил настоящие кулинарные миксы — с мясом, рисом, крабами и другими ингредиентами.
«Впервые в Россию я приехал под Новый год! Поэтому первыми блюдами, которые я попробовал, были новогодние деликатесы. Это был восторг и при этом культурный шок! На удивление, несмотря на мои сомнения и странное название, селёдка под шубой мне очень понравилась! И до сих пор я очень её люблю!» — написал он.
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