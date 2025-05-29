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29 мая, 11:55

Путин: Семейные ценности для России непреложны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Подлинные семейные ценности непреложны для России, заявил президент Владимир Путин во время общения с многодетными семьями в режиме видеоконференции. По его словам, именно большие семьи их благополучие находится в центре всех решений и проектов российских властей.

«Такие крепкие дружные семьи, как ваши, были и будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для нас, для России и её граждан, остаются непреложными, как бы кто не пытался в современном мире их оспорить или отменить», – сказал глава государства, обращаясь к собеседникам.

Российский лидер добавил, что семьям, в которых растет трое и более детей, нужно уделять особое внимание.

Ранее Путин заявил, что российским детям важно расти на примерах доблести и любви к Родине. Также глава государства высоко отметил роль героев СВО в воспитании подрастающего поколения и рассказал, что среди наставников «Движения первых» стало появляться всё больше участников СВО.

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Андрей Бражников
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