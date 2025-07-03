Россиянам объяснили, кто может претендовать на пенсию за стаж работы на Украине

Россияне смогут получать пенсию с учётом стажа работы на Украине, а также в новых субъектах нашей страны. Обращаться в Социальный фонд РФ за перерасчётом можно с 1 июля 2025 года. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, пенсия будет повышена с учётом стажа в определённых временных рамках. Для Украины — с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, для ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года. А для Херсонской и Запорожской областей — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Однако претендовать на дополнительные выплаты смогут не все граждане, проработавшие на указанных территориях.

«Допустим, гражданин России или который впоследствии стал гражданином России, пошёл на работу в Украине в 1991 году, когда ему было 18 лет. Этот стаж ему будет учитываться. Тем лицам, которые отработали на Украине и которым уже назначена пенсия, им ничего пересчитывать не будут. Закон, как известно, обратной силы не имеет», — цитирует эксперта сайт MK.ru.