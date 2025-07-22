Госдума поддержала новые пошлины для автовладельцев и мигрантов

Государственная Дума РФ окончательно утвердила закон о повышении размеров государственных пошлин для автовладельцев и иностранных граждан. Новые тарифы вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет с 800 до 1200 рублей, а за внесение изменений в ранее выданный паспорт — с 350 до 525 рублей. Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства увеличится в три раза: на бумажном носителе — до 1500 рублей, на новом пластиковом — до 4500 рублей.

Сбор за получение национального водительского удостоверения также удвоится: на пластиковой основе — до 4000 рублей, нового поколения — до 6000 рублей. Пошлины за международное водительское удостоверение повысятся с 1600 до 3200 рублей, а за свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов — с 1500 до 2250 рублей; продление этого свидетельства обойдется в 1500 рублей вместо 1000.

Сбор за выдачу металлических госзнаков «Транзит» вырастет с 1600 до 2400 рублей, бумажных — с 200 до 300 рублей; пошлина за регистрационные знаки на автомобили составит 3000 рублей (вместо 2000), на мотоциклы и прицепы — 2250 рублей (вместо 1500).

Кроме того, в три раза увеличатся сборы за выдачу свидетельства о соответствии безопасности транспортного средства с изменениями (до 4500 рублей) и разрешения на внесение изменений в конструкцию действующего колесного транспортного средства (до 3000 рублей).

Вводится новая госпошлина в 500 рублей за внесение данных в систему техосмотра при оформлении диагностической карты. Также установлена пошлина в 15 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы, что повысит их ответственность.

Для контроля миграционных потоков вводится сбор в 500 рублей за регистрацию иностранца по месту пребывания и 1000 рублей за продление временного пребывания. Пошлина за регистрацию по месту жительства вырастет с 420 до 1000 рублей, но для участников эксперимента по учету иностранных граждан она не будет применяться.

Введена пошлина в 4200 рублей за выдачу или переоформление патента иностранцу и столько же за продление разрешения на работу; дубликат или изменения в разрешении обойдутся в 2100 рублей.