Путин утвердил закон об ограничении максимального срока рассрочки

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий порядок предоставления рассрочек при оплате товаров, услуг, работ и результатов интеллектуальной деятельности. Документ, направленный на усиление защиты потребителей, опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу 1 апреля 2026 года.

Ключевое положение закона — ограничение максимального срока рассрочки шестью месяцами. С 1 апреля 2028 года этот предел будет снижен до четырёх месяцев. Закон направлен на то, чтобы предотвратить превращение рассрочек в неформальное кредитование, что зачастую происходит без соблюдения стандартов, установленных для профессиональных участников финансового рынка.

Согласно документу, общая сумма покупок в рамках рассрочек без обязательной передачи информации о договорах в бюро кредитных историй (БКИ) не должна превышать 50 тысяч рублей. Если этот лимит превышен, оператор сервиса рассрочки обязан передать сведения о соответствующих договорах в БКИ.

Закон также вводит требования к самим операторам рассрочек. Предоставлять такую услугу смогут лишь юридические лица, внесённые в специальный реестр. Они не смогут совмещать свою деятельность с некредитными финансовыми организациями — за исключением микрофинансовых компаний. При этом если оператор не является банком или МФО, то его собственные средства должны составлять не менее пяти миллионов рублей. Таким образом, с 1 января 2027 года все операторы сервиса рассрочки будут обязаны регулярно предоставлять в Банк России бухгалтерскую и иную отчётность в порядке, установленном регулятором.

При этом закон не распространяется на классические договоры купли-продажи, подряда или оказания услуг, в которых предусмотрена отсрочка или поэтапная оплата напрямую продавцу. Новые нормы будут применяться только к тем договорам рассрочки, которые заключат после 1 апреля 2026 года. Все ранее оформленные соглашения под закон не подпадают.