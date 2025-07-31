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31 июля, 13:32

Путин утвердил штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий административную ответственность за намеренный поиск запрещённых экстремистских материалов, а также за продвижение VPN-сервисов. Закон официально вступит в силу после публикации.

Согласно документу, граждане, которые сознательно ищут контент, включённый в перечень экстремистских материалов, в том числе с применением средств обхода блокировок, могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Значительно более серьёзные штрафы предусмотрены за рекламу VPN-сервисов: для частных лиц — от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных — от 80 до 150 тысяч, для организаций — от 200 до 500 тысяч рублей.

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Напомним, инициатива поступила от правительства РФ. Её поддержал думский Комитет по госстроительству и законодательству, а затем одобрили и в Госдуме. Законопроект предусматривает штрафы (от 3 до 5 тысяч рублей) за умышленный поиск экстремистских материалов в Интернете, внося соответствующую статью 13.53 в КоАП.

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Мария Любицкая
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