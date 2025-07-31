Путин утвердил штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий административную ответственность за намеренный поиск запрещённых экстремистских материалов, а также за продвижение VPN-сервисов. Закон официально вступит в силу после публикации.

Согласно документу, граждане, которые сознательно ищут контент, включённый в перечень экстремистских материалов, в том числе с применением средств обхода блокировок, могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.