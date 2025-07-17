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17 июля, 11:12

Госдума приняла поправку о штрафах за целенаправленный поиск запрещённых материалов

Госдума приняла поправки о противодействии экстремизму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinxi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinxi

Государственная дума приняла поправки, предусматривающие штрафы до 5 000 рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и доступ к ним. Кроме того, введена ответственность за рекламу VPN-сервисов. За принятие законопроекта проголосовали 285 депутатов, 19 — выступили против, 20 — воздержались.

Как подчеркнули на слушаниях авторы инициативы, автоматической «системы слежки» за поисковыми запросами граждан не предусмотрено. Однако мера направлена против тех, кто осознанно ищет материалы, используемые террористами и экстремистами — такие действия теперь будут квалифицироваться как основание для привлечения к ответственности.

«Если человек целенаправленно ищет агитационные материалы или пропаганду террористов — это не случайность. С подобных запросов и начинается путь к радикализации», — заявили разработчики законопроекта.

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Список запрещённых материалов публикуется на сайте Минюста и включает в себя агитационные листовки, видеоматериалы и другие ресурсы враждебного характера. Случайный доступ к ним наказуемым не считается.

Что касается VPN, то закон, со слов депутатов, направлен не против самого инструмента, а против его использования в противоправных целях. Под ударом оказываются владельцы VPN-сервисов, укрывающие действия преступников, а также те, кто рекламирует подобные решения.

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«Запрета на VPN нет — речь идёт о том, чтобы ограничить их использование преступниками, в том числе террористами, диверсантами и мошенниками. Это мера безопасности, а не запрет свободы интернета», — пояснили авторы поправок.

Ранее сообщалось, что партия «Новые люди» отказалась поддерживать инициативу о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете и за рекламу VPN-сервисов, а в Кремле призвали депутатов разъяснить суть законопроекта.

Алексей Берковиц
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