Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 09:54

В Кремле призвали депутатов разъяснить суть законопроекта о штрафах за VPN

Песков: Кремль не комментирует законопроект о штрафах за VPN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Кремль пока не готов давать оценку законопроекту, который предусматривает штрафы за экстремистские запросы в поисковых системах и рекламу VPN-сервисов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, прежде чем комментировать, необходимо внимательно изучить все детали этого законодательного предложения.

«Я не могу сейчас комментировать законопроект, я не знаком с этой инициативой депутатов. Не знаю деталей, поэтому не имею возможности комментировать», — сказал он в разговоре с журналистами.

Как отметил представитель Кремля, эта тема сразу же вызвала большой общественный резонанс. Вероятно, людям требуется более детальное разъяснение этой инициативы, чтобы избавить их от множества вопросов.

Депутат Боярский объяснил, что закон о VPN не сулит наказания за мемы и просмотр Дудя*
Депутат Боярский объяснил, что закон о VPN не сулит наказания за мемы и просмотр Дудя*

Напомним, инициатива поступила от правительства РФ. Её уже поддержал думский Комитет по госстроительству и законодательству. Законопроект предлагает ввести штрафы (от 3 до 5 тысяч рублей) за умышленный поиск экстремистских материалов в Интернете, внося соответствующую статью 13.53 в КоАП.

Мария Любицкая
  • Новости
  • vpn
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar