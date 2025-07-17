В Кремле призвали депутатов разъяснить суть законопроекта о штрафах за VPN

Кремль пока не готов давать оценку законопроекту, который предусматривает штрафы за экстремистские запросы в поисковых системах и рекламу VPN-сервисов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, прежде чем комментировать, необходимо внимательно изучить все детали этого законодательного предложения.

«Я не могу сейчас комментировать законопроект, я не знаком с этой инициативой депутатов. Не знаю деталей, поэтому не имею возможности комментировать», — сказал он в разговоре с журналистами.

Как отметил представитель Кремля, эта тема сразу же вызвала большой общественный резонанс. Вероятно, людям требуется более детальное разъяснение этой инициативы, чтобы избавить их от множества вопросов.