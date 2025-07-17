В Кремле призвали депутатов разъяснить суть законопроекта о штрафах за VPN
Песков: Кремль не комментирует законопроект о штрафах за VPN
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Кремль пока не готов давать оценку законопроекту, который предусматривает штрафы за экстремистские запросы в поисковых системах и рекламу VPN-сервисов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, прежде чем комментировать, необходимо внимательно изучить все детали этого законодательного предложения.
«Я не могу сейчас комментировать законопроект, я не знаком с этой инициативой депутатов. Не знаю деталей, поэтому не имею возможности комментировать», — сказал он в разговоре с журналистами.
Как отметил представитель Кремля, эта тема сразу же вызвала большой общественный резонанс. Вероятно, людям требуется более детальное разъяснение этой инициативы, чтобы избавить их от множества вопросов.
Напомним, инициатива поступила от правительства РФ. Её уже поддержал думский Комитет по госстроительству и законодательству. Законопроект предлагает ввести штрафы (от 3 до 5 тысяч рублей) за умышленный поиск экстремистских материалов в Интернете, внося соответствующую статью 13.53 в КоАП.