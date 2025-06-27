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Регион
27 июня, 12:29

Россиянам объяснили, какие посты в соцсетях могут обернуться штрафом в ₽500 тысяч

Депутат Никитин: За посты в Instagram* можно получить штраф до ₽500 тысяч

Девушка сидит в Интернете. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Девушка сидит в Интернете. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин призвал россиян более внимательно относиться к содержанию постов в социальных сетях, особенно запрещённых на территории РФ. По его словам, прайс-листы, фото с результатами работы или ссылки, размещённые, например, в Instagram*, могут расцениваться как реклама в запрещённых ресурсах. А за это предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей.

«...Важно регулировать информационное пространство и защитить население от рисков, связанных с экстремистскими платформами в России. Каждый пост становится частью публичного пространства и может повлечь юридические последствия», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Депутат отметил, что официальные органы настоятельно рекомендуют удалить или закрыть страницы, где содержатся рекламные материалы. Кроме того, следует прекратить использование данных ресурсов в коммерческих целях. Это по словам, Никитина, позволит избежать возможных санкций и сохранить репутацию.

Россиянам объяснили, как не нарваться на штраф за нарушение авторских прав
Россиянам объяснили, как не нарваться на штраф за нарушение авторских прав

Ранее Виктория Боня получила штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду аяуаски в соцсетях. Как выяснилось на заседании суда, в одном из видео звезда рассказывала, как сильно ей нравится аяуаска. Лингвистическая экспертиза подтвердила «положительное отношение к наркотикам» со стороны блогерши.

*Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Борис Эльфанд
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