Россиянам объяснили, какие посты в соцсетях могут обернуться штрафом в ₽500 тысяч

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин призвал россиян более внимательно относиться к содержанию постов в социальных сетях, особенно запрещённых на территории РФ. По его словам, прайс-листы, фото с результатами работы или ссылки, размещённые, например, в Instagram*, могут расцениваться как реклама в запрещённых ресурсах. А за это предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей.

«...Важно регулировать информационное пространство и защитить население от рисков, связанных с экстремистскими платформами в России. Каждый пост становится частью публичного пространства и может повлечь юридические последствия», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Депутат отметил, что официальные органы настоятельно рекомендуют удалить или закрыть страницы, где содержатся рекламные материалы. Кроме того, следует прекратить использование данных ресурсов в коммерческих целях. Это по словам, Никитина, позволит избежать возможных санкций и сохранить репутацию.

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