Россиянам объяснили, как не нарваться на штраф за нарушение авторских прав

В России меняется законодательство, предусматривающее наказание за нарушение авторских прав, товарных знаков и патентов. Нарваться на штраф в данной сфере довольно легко любому гражданину, однако суды станут учитывать, был ли у человека умысел, а также другие факторы. Тем не менее, сидя в Интернете, стоит проявлять осторожность.

К примеру, многие россияне уверены, что если некое изображение есть в Сети, значит его можно скачать и использовать. Однако это заблуждение, предупреждает РИА «ФедералПресс». Издание призывает использовать картинки только с открытой лицензией. В частности, существуют специальные сайты, где авторы разрешают скачивать свои фотографии.

При этом нужно сохранять ссылки или скриншоты, чтобы подтвердить легальность скачивания. Что касается цитат и репостов — их можно использовать при соблюдении определённых правил. Так, цитировать чужой материал допустимо, если не изменять текст, указывать автора и не использовать слишком много цитат. Кстати, их использование в рекламе уже считается нарушением.

Особую опасность представляют шаблоны сайтов и презентаций, в которых часто используются защищённые авторским правом изображения и иконки. Использование таких шаблонов без разрешения может считаться нарушением закона. Избегать надо и контента без чётко определённого авторства.

Если автор найден, необходимо получить разрешение или приобрести лицензию. Важно сохранять подтверждающие документы: письма, ссылки или скриншоты. Если же источник найти невозможно, рекомендуется воспользоваться сервисами для поиска оригинала изображения или подобрать аналогичные картинки с открытой лицензией.