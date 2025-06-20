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Регион
20 июня, 12:35

В ГД предложили поддержать СМИ и агрегаторы на фоне оттока аудитории в мессенджеры

Депутат Боярский: Государство должно поддерживать новостные агрегаторы и СМИ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Государство должно поддерживать новостные агрегаторы и СМИ, теряющие аудиторию из-за оттока пользователей в мессенджеры и маркетплейсы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в интервью для «ВФокусе Mail».

«Структура потребления новостей всё время меняется. Сначала был бум «Живого журнала», потом социальных сетей, сейчас мы видим тенденцию перехода в мессенджеры и маркетплейсы. В этом смысле ключевую роль должны сыграть новостные агрегаторы, и их нужно поддерживать. Потому что роль достоверного и профессионального потребления информации, её подачи, безусловно, отводится крупным СМИ», — сказал Боярский.

Депутат добавил, что государственные сервисы, включая инструменты на основе ИИ, подбор новостей и новостных ботов, должны опираться на проверенный контент, которому можно доверять. Он подчеркнул, что приоритет будет отдаваться российским агрегаторам, таким как «Дзен», чтобы защитить аудиторию от фейков, вбросов и враждебных нейросетей. Боярский отметил, что сегодня для дезинформации достаточно простых программ, которые могут легко ввести пользователей в заблуждение.

Нейросети и технологии для людей: Проекты и перспективы представили на ПМЭФ
Нейросети и технологии для людей: Проекты и перспективы представили на ПМЭФ

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об успешном использовании ИИ в жизни региона. По его словам, в настоящее время реализуется 41 проект с применением ИИ. Нейросети успешно используются в различных отраслях, включая здравоохранение, образование, сельское хозяйство, транспорт, экологию, строительство, государственное управление и жилищно-коммунальное хозяйство.

Александра Мышляева
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