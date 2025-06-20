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Регион
20 июня, 07:10

Губернатор Воробьёв рассказал об успешном использовании ИИ в жизни Подмосковья

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал вице-премьеру Дмитрию Григоренко об успешном использовании ИИ в жизни региона. По его словам, сегодня в Подмосковье реализуется 41 проект, в котором задействован искусственный интеллект.

Так, нейросети уже внедрены в сферы здравоохранения, образования, сельского хозяйства, транспорта, экологии, строительства, госуправления и ЖКХ. ИИ обработал уже более 4,8 миллиона запросов граждан и проанализировал видеопотоки с 79 тысяч камер, что позволило оперативно выявлять нарушения и формировать задачи для их устранения.

Благодаря ИИ власти региона эффективно контролируют чистоту во дворах, состояние контейнерных площадок и газонов, а также наружное освещение. В целом же за последние четыре года экономический эффект от внедрения нейросетей превысил 2,5 миллиарда рублей, подчеркнул Воробьёв.

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«Сейчас мы запускаем интеллектуального бизнес-консультанта Софию на основе «Яндекс GPT». Робот, который встречает посетителей нашего стенда на ПМЭФ, рассказывает инвесторам, как открыть бизнес в Подмосковье, помогает подобрать меры поддержки, направляет на наш инвестпортал для получения субсидии и так далее», — цитирует главу региона 360.ru.

Кроме того, по его словам, в Подмосковье функционируют голосовые помощники Женя, Галина, Ольга и Светлана, которые могут за секунду ответить на звонок гражданина. За последний год робот Светлана обработала почти семь миллионов входящих звонков. А в целом десять голосовых помощников смогли заменить около тысячи операторов.

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Ранее Андрей Воробьёв сообщил, что сотни новых единиц техники установят в перинатальных центрах Подмосковья. Кроме того, глава региона рассказал о темпах расселения ветхого жилья.

Борис Эльфанд
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