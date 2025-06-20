Губернатор Воробьёв рассказал об успешном использовании ИИ в жизни Подмосковья

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал вице-премьеру Дмитрию Григоренко об успешном использовании ИИ в жизни региона. По его словам, сегодня в Подмосковье реализуется 41 проект, в котором задействован искусственный интеллект.

Так, нейросети уже внедрены в сферы здравоохранения, образования, сельского хозяйства, транспорта, экологии, строительства, госуправления и ЖКХ. ИИ обработал уже более 4,8 миллиона запросов граждан и проанализировал видеопотоки с 79 тысяч камер, что позволило оперативно выявлять нарушения и формировать задачи для их устранения.

Благодаря ИИ власти региона эффективно контролируют чистоту во дворах, состояние контейнерных площадок и газонов, а также наружное освещение. В целом же за последние четыре года экономический эффект от внедрения нейросетей превысил 2,5 миллиарда рублей, подчеркнул Воробьёв.

«Сейчас мы запускаем интеллектуального бизнес-консультанта Софию на основе «Яндекс GPT». Робот, который встречает посетителей нашего стенда на ПМЭФ, рассказывает инвесторам, как открыть бизнес в Подмосковье, помогает подобрать меры поддержки, направляет на наш инвестпортал для получения субсидии и так далее», — цитирует главу региона 360.ru.