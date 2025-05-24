Сотни новых единиц техники установят в перинатальных центрах Подмосковья

Московская область укрепляет статус лидера в акушерской помощи, продолжая развивать одну из самых прогрессивных систем в стране. Губернатор региона Андрей Воробьёв в беседе с 360.ru анонсировал планы по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры.

Сегодня в Подмосковье функционируют шесть перинатальных центров, 24 роддома и областной НИИ акушерства и гинекологии. Все учреждения оснащены передовой аппаратурой, что позволяет выхаживать новорождённых весом от 400 граммов.

«Несколько лет назад при поддержке президента мы открыли сразу пять современных центров материнства и детства: в Наро-Фоминске, Коломне, Щелкове, Раменском и Сергиевом Посаде. Все они сегодня очень востребованы — их выбирают жительницы не только Московской области, но и других регионов и даже стран», — сказал глава области.

К концу 2026 года семь ведущих медцентров получат 699 единиц новейшего оборудования, включая аппараты ИВЛ, УЗИ-системы и инкубаторы. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 720 миллионов рублей.

Каждое учреждение имеет свою специализацию: от выхаживания детей с пороками сердца в Московском областном перинатальном центре до помощи роженицам с бронхолегочными заболеваниями в МОНИИАГ. Центр охраны материнства и детства оказывает кардиологическую и нейрохирургическую помощь новорожденным, а Коломенский перинатальный центр специализируется на патологиях почек.