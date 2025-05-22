Роды в российских больницах могут стать платными, но только для одной категории будущих мам

Иностранки не должны иметь право на бесплатные роды в государственных больницах на территории России. Об этом заявил Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, чьи слова приводит URA.ru.

По мнению парламентария, подобный шаг позволит существенно снизить финансовую нагрузку на отечественную систему здравоохранения, а также облегчит бремя, лежащее на российских налогоплательщиках. В развитие этой идеи Миронов также предложил ввести обязательное требование для всех въезжающих в страну иностранцев: предъявлять действующий полис добровольного медицинского страхования (ДМС).

«Бесплатное здравоохранение в форме обязательного медицинского страхования распространяется только на граждан России. Что же касается иностранцев, то они имеют право получить полис ОМС, если официально работают», — добавил глава СРЗП.

Его коллега депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил URA.RU, что за последние пять лет регионы потратили более 66 млрд рублей на оказание экстренной медицинской помощи иностранцам, включая роды. Он напомнил, что наше законодательство обязывает государственные роддома оказывать помощь беременным женщинам вне зависимости от наличия полиса ОМС.