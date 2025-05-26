Губернатор Подмосковья рассказал о темпах расселения ветхого жилья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о необходимости ускорить решение проблемы аварийного жилья в регионе. Особое внимание будет уделено семьям с детьми, которые вынуждены годами ждать переселения из непригодных для жизни домов.

«Существует в рамках нацпроекта программа переселения из аварийного жилья. Специфика её в том, что она весьма протяжённая по времени. В частности, если дом признали аварийным, то переселение 2030 года. Сегодня 2025-й, люди живут в аварийном жилье, и наша задача — максимально быстро найти решение по расселению», — приводит слова главы региона 360.ru.

Ключевым инструментом стали жилищные сертификаты, позволяющие переселяться в готовое жильё без длительного ожидания. После успешного пилотного проекта их выдача возобновится с 1 июня по 1 августа 2025 года. Важным условием программы остаётся приобретение уже построенного жилья, что также поддержит местных застройщиков.

Губернатор подчеркнул необходимость тесного взаимодействия с жителями и девелоперами, а также указал на нецелесообразность капитального ремонта в домах, фактически непригодных для проживания. Особое внимание будет уделено ситуациям, не вошедшим в текущие программы расселения, но требующим безотлагательного решения.