Детям-сиротам в Подмосковье начнут выдавать электронные жилищные сертификаты

Дети-сироты в Московской области смогут оформлять жилищные сертификаты онлайн через портал «Госуслуги». Как заявил губернатор Андрей Воробьёв, цифровая подача заявки ускорит и упростит процесс получения квартир для этой категории граждан.

«Каждому человеку важно иметь свое жильё, особенно если рядом нет родных и близких. Мы стараемся окружать детей-сирот заботой, с 2013-го года взяли на себя решение жилищного вопроса», — приводит 360.ru слова Воробьёва.

В Московской области действует программа обеспечения жильем детей-сирот. Согласно официальным данным, с 2013 года в регионе уже выделено свыше 8 тысяч квартир, а в текущем году планируется предоставить ещё 916. Для упрощения процедуры была внедрена система электронных сертификатов, позволяющих выбирать жильё в любом населенном пункте области. Губернатор пояснил, что нововведение значительно упростило процедуру: теперь для получения сертификата достаточно подать электронное заявление через региональный портал госуслуг, после чего документ автоматически поступает в личный кабинет заявителя.

Особенностью программы является возможность выбора жилья в любом районе области, а также право дополнять выделенные средства собственными накоплениями. При этом, как уточняется, вся процедура от выбора квартиры до оформления договора купли-продажи занимает не более двух месяцев.

По последним данным, в Подмосковье насчитывается около 22 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Подавляющее большинство (почти 99%) воспитываются в приёмных семьях, остальные находятся в специализированных учреждениях. Помимо жилищной программы, эта категория граждан обеспечивается ежемесячными выплатами, социальными картами для бесплатного проезда и другими видами государственной поддержки.