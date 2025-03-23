Стало известно, кому повысят пенсии и выплаты с 1 апреля

С 1 апреля в России пенсии для инвалидов, детей-сирот и студентов, потерявших родителей, будут увеличены на 14,75%. Кроме того, повышение выплат затронет граждан, которым в апреле исполнится 80 лет, а также тех, кто впервые получит I группу инвалидности в этом месяце, сообщает URA.ru.

«Повышение затронет граждан, которые не могут претендовать на страховую пенсию из-за отсутствия стажа или иных причин. Основные категории получателей — пенсионеры по старости, достигшие 68 лет (мужчины) и 63 лет (женщины)», — говорится в материале.