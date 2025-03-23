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23 марта, 14:32

Стало известно, кому повысят пенсии и выплаты с 1 апреля

С 1 апреля в России проиндексируют пенсии инвалидам и детям-сиротам почти на 15%

С 1 апреля в России пенсии для инвалидов, детей-сирот и студентов, потерявших родителей, будут увеличены на 14,75%. Кроме того, повышение выплат затронет граждан, которым в апреле исполнится 80 лет, а также тех, кто впервые получит I группу инвалидности в этом месяце, сообщает URA.ru.

«Повышение затронет граждан, которые не могут претендовать на страховую пенсию из-за отсутствия стажа или иных причин. Основные категории получателей — пенсионеры по старости, достигшие 68 лет (мужчины) и 63 лет (женщины)», — говорится в материале.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме разрабатывают целый ряд пенсионных законопроектов, направленных на увеличение выплат россиянам. Инициатива призвана существенно увеличить уровень пенсионного обеспечения в стране. Депутаты планируют повысить доходы пожилых людей, чтобы каждый мог получать не менее 40% от своей зарплаты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ira Lichi

Александра Мышляева
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