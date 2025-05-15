«Для каждого школьника»: Воробьёв рассказал о развитии математического образования в Подмосковье
Воробьёв: Центр математического образования открылся на базе технолицея в Истре
Школьники. Обложка © freepik / gpointstudio
Власти Московской области намерены с 1 сентября открыть в школах региона математические классы, где дети смогут углублённо изучать точную науку. А на базе технолицея имени Долгих в Истре уже открылся центр математического образования. Об этом рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьёв.
Под руководством сертифицированных педагогов ученики математических классов будут участвовать в олимпиадах, турнирах и внеклассных занятиях. А в новом центре планируется проводить лектории, писать диагностические работы и заниматься профориентацией.
«Мы хотим сделать математику доступной и интересной для каждого школьника, поэтому новый проект охватит все школы в Подмосковье», — цитирует Воробьёва 360.ru.
Ранее в ходе международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», проходящей в Узбекистане, губернатор Московской области Андрей Воробьёв пригласил для сотрудничества новых инвесторов. Глава региона отметил, что в Подмосковье должны появиться ещё 27 индустриальных парков.