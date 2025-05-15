Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 15:53

«Для каждого школьника»: Воробьёв рассказал о развитии математического образования в Подмосковье

Воробьёв: Центр математического образования открылся на базе технолицея в Истре

Школьники. Обложка © freepik / gpointstudio

Школьники. Обложка © freepik / gpointstudio

Власти Московской области намерены с 1 сентября открыть в школах региона математические классы, где дети смогут углублённо изучать точную науку. А на базе технолицея имени Долгих в Истре уже открылся центр математического образования. Об этом рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьёв.

Под руководством сертифицированных педагогов ученики математических классов будут участвовать в олимпиадах, турнирах и внеклассных занятиях. А в новом центре планируется проводить лектории, писать диагностические работы и заниматься профориентацией.

«Мы хотим сделать математику доступной и интересной для каждого школьника, поэтому новый проект охватит все школы в Подмосковье», — цитирует Воробьёва 360.ru.

Губернатор Воробьёв: В Королёве откроется крупнейшая поликлиника Подмосковья
Губернатор Воробьёв: В Королёве откроется крупнейшая поликлиника Подмосковья

Ранее в ходе международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», проходящей в Узбекистане, губернатор Московской области Андрей Воробьёв пригласил для сотрудничества новых инвесторов. Глава региона отметил, что в Подмосковье должны появиться ещё 27 индустриальных парков.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Андрей Воробьев
  • Образование
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar