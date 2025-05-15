«Для каждого школьника»: Воробьёв рассказал о развитии математического образования в Подмосковье

Власти Московской области намерены с 1 сентября открыть в школах региона математические классы, где дети смогут углублённо изучать точную науку. А на базе технолицея имени Долгих в Истре уже открылся центр математического образования. Об этом рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьёв.

Под руководством сертифицированных педагогов ученики математических классов будут участвовать в олимпиадах, турнирах и внеклассных занятиях. А в новом центре планируется проводить лектории, писать диагностические работы и заниматься профориентацией.

«Мы хотим сделать математику доступной и интересной для каждого школьника, поэтому новый проект охватит все школы в Подмосковье», — цитирует Воробьёва 360.ru.