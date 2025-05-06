Губернатор Воробьёв: В Королёве откроется крупнейшая поликлиника Подмосковья

В Подмосковье продолжается строительство самой большой поликлиники, она будет открыта в Королёве во второй половине 2026 года. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, там же построят травмпункт, который будет принимать до 100 пациентов за день.

Медицинское учреждение появится на улице Циолковского. Поликлиника рассчитана минимум на 900 посещений в день: 600 взрослых и 300 детей. Врачи будут оказывать все виды помощи, в том числе неотложную. По словам Воробьёва, при поликлинике будут работать дневные стационары, травмпункт, центр амбулаторной онкологической помощи.

«Мы строим самую большую поликлинику в Московской области — на 1000 посещений в смену. Задача — сдать её в третьем квартале 2026 года», — приводит 360.ru слова губернатора.

Кроме того, в медучреждении установят передовое оснащение: маммограф, флюорограф, гастро- и колоноскопы. Также врачам в помощь привезут аппараты для КТ, МРТ, рентгена и УЗИ. Сейчас в Королёве работает восемь медицинских центров, однако их площадей не хватает для полноценной диагностики горожан. Новая поликлиника решит данную проблему. В настоящее время формируется команда врачей, где будет 150 специалистов.

Глава Подмосковья уточнил, что завершить строительство поликлиники должны в конце 2026 года. Тем не менее подрядчики планируют выполнить задачу досрочно — в сентябре.