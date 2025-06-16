Минпромторг выделит по ₽319 миллионов каждому новому центру робототехники в РФ
Роботы. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Минпромторг планирует выделить по 319 миллионов рублей каждому новому российскому центру промышленной робототехники. Средства будут предоставлены в несколько этапов победителям грантового конкурса. За отбор отвечает Университет Иннополис, сообщает «Газета.ru».
По данным издания, деньги будут направлены на разработку и внедрение роботизированных комплексов на предприятиях, а также для обучения сотрудников. Заявки на участие в конкурсе принимаются от российских организаций, юрлиц и ИП. Желающим получить грант необходимо будет подготовить комплексную программу деятельности будущего Центра развития промышленной робототехники.
Ключевыми требованиями к кандидатам являются опыт работы организации не менее трёх лет, штат из более чем 20 сотрудников, а также наличие опыта в создании решений или оказании услуг в сфере промышленной робототехники. Также учитываются квалификация специалистов, их научные публикации, количество результатов интеллектуальной деятельности и заключённых лицензионных договоров в области робототехники.
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