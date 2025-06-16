Минпромторг выделит по ₽319 миллионов каждому новому центру робототехники в РФ

Минпромторг планирует выделить по 319 миллионов рублей каждому новому российскому центру промышленной робототехники. Средства будут предоставлены в несколько этапов победителям грантового конкурса. За отбор отвечает Университет Иннополис, сообщает «Газета.ru».

По данным издания, деньги будут направлены на разработку и внедрение роботизированных комплексов на предприятиях, а также для обучения сотрудников. Заявки на участие в конкурсе принимаются от российских организаций, юрлиц и ИП. Желающим получить грант необходимо будет подготовить комплексную программу деятельности будущего Центра развития промышленной робототехники.