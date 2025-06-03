«Не угроза»: Стало известно, сколько россиян лишатся заработка из-за роботов через 25 лет

В течение 25 лет роботы высвободят 18 миллионов рабочих мест в России. Об этом рассказала эксперт в IT сфере Екатерина Родина.

«В России активно развивались складская логистика, IT-сервисы, автоматизированные системы управления. При этом рост самого числа складов требует всё большего количества персонала, что дополнительно обостряет проблему дефицита кадров и усиливает необходимость ускоренного внедрения роботизации. Теперь именно она становится ключевым фактором поддержания экономического роста: без её широкого применения бизнес столкнётся с нарастающим кадровым дефицитом, снижением производительности и ограничениями в масштабировании», — подчеркнула эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Родина дополнила, что автоматизация особенно активно внедряется на складах, стройках и в агропромышленном комплексе (АПК). В настоящее время роботы выполняют рутинный, тяжёлый и опасный труд. По её словам, это может восприниматься как угроза, но на практике роботизация просто трансформирует роль человека в процессе производства. Специалист отметила, что сроки окупаемости роботизации значительно уменьшились.

Эксперт пояснила, что у человека, помимо заработной платы, есть скрытые издержки. В их числе медстрахование, налоги, обучение, текучка, простои, инфраструктура и рекрутинг. А у робота издержек меньше — только место закупки, различные интеграции и обслуживание.

Родина подчеркнула, что в течение ближайших трёх или пяти лет вместо неквалифицированного ручного труда будут востребованы специалисты, которые способны обслуживать роботов. То есть, произойдёт переход от физического труда к интеллектуальному управлению системами, пояснила эксперт.