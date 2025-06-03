Цифровой скальпель: В Минздраве рассказали, что роботы всё чаще спасают жизни

Российская медицина активно осваивает передовые технологии, в частности, роботизированные хирургические системы. За последние три года в стране выполнено свыше 15 тысяч операций с участием роботов. При этом значительная часть, около 12%, пришлась на лечение онкологических заболеваний в гинекологии. Эти данные представил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на Международном конгрессе, посвященном новым технологиям в гинекологии.

Министр также подчеркнул революционную роль современной генетики. Её достижения открывают новые горизонты в диагностике, профилактике и терапии генетически обусловленных и редких заболеваний, охватывая период от планирования семьи до рождения ребёнка. В качестве примера Мурашко привёл внедрение расширенного неонатального скрининга, позволяющего выявлять более 40 врождённых наследственных патологий.

«Мы внедрили расширенный неонатальный скрининг на более чем 40 врождённых наследственных заболеваний. Растут объёмы и доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Число случаев хирургического неинвазивного и малоинвазивного органосохраняющего лечения женской репродуктивной сферы увеличилось более чем на 11% в 2024 году», — добавил министр.