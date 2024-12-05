Иркутские врачи удалили ребёнку опухоль с помощью робота

В Иркутской областной детской клинической больнице была успешно проведена уникальная операция по удалению опухоли яичника — тератомы — у девочки из Тайшета. Операция была выполнена с помощью робототехнической установки, что позволило сохранить здоровую ткань яичника и ускорить процесс восстановления пациента, сообщил главный врач больницы, хирург Юрий Козлов.

Медики удалили девочке опухоль в Иркутске. Видео © Telegram / Doctor Yura / Юрий Козлов

Он рассказал, что использование робота для таких операций уже стало стандартной практикой. Роботическая система обеспечивает «улучшенную визуализацию» и «уникальную манёвренность» инструментов, что позволяет провести тонкую резекцию тканей по границам опухоли. Благодаря этому пациенты могут покинуть госпиталь уже на третьи сутки после вмешательства.

«Только роботическая установка позволяет так быстро восстановить ребёнка», — отметил Юрий Козлов в телеграм-канале. Он добавил, что для маленьких пациентов робот становится неким перформансом. Объясняя детям, как работает робот, врачи превращают операцию в игру или квест, что эмоционально облегчает процесс лечения. Первым пациентам даже дарили игрушечных роботов, чтобы в их памяти остались только положительные моменты выздоровления.

Тератома, как правило, протекает доброкачественно, но требует своевременного вмешательства. Она может поражать как внешние, так и внутренние органы, и обнаруживается с помощью дополнительных методов диагностики. Тактика лечения определяется степенью зрелости опухоли и её локализацией.