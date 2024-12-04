Московские хирурги удалили десять опухолей с головы женщины
Хирурги в Москве удалили десять подкожных образований с головы пациентки
Врачи городской клинической больницы имени В.В. Вересаева в Москве успешно провели операцию, удалив десять подкожных новообразований с головы 40-летней пациентки. Об этом сообщил телеграм-канал «Московская медицина».
Женщина обратилась за помощью с жалобами на множественные образования в волосистой части головы, которые вызывали сильный зуд и жжение. При осмотре врачи обнаружили около двадцати новообразований, рост которых пациентка заметила за последние два года.
Московские хирурги избавили женщину от десяти опухолей на голове. Фото © Telegram / Московская медицина
На первом этапе лечения хирурги стационара кратковременного пребывания удалили десять атером — доброкачественных опухолей, возникающих из-за закупорки сальных желез. Гистологическое исследование подтвердило диагноз.
«Образование атером происходит из-за неправильной работы сальных желёз, когда закупоривается выход наружу, и весь секрет накапливается в капсуле. Это может быть обусловлено нарушениями обмена веществ», — объяснила хирург стационара Елена Лазарева.
По словам врачей, заживление проходит успешно, и в дальнейшем планируется удалить оставшиеся образования. Специалисты рекомендуют при первых признаках подобных изменений на коже сразу обращаться за медицинской помощью.
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