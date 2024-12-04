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4 декабря, 19:25

Московские хирурги удалили десять опухолей с головы женщины

Хирурги в Москве удалили десять подкожных образований с головы пациентки

Врачи городской клинической больницы имени В.В. Вересаева в Москве успешно провели операцию, удалив десять подкожных новообразований с головы 40-летней пациентки. Об этом сообщил телеграм-канал «Московская медицина».

Женщина обратилась за помощью с жалобами на множественные образования в волосистой части головы, которые вызывали сильный зуд и жжение. При осмотре врачи обнаружили около двадцати новообразований, рост которых пациентка заметила за последние два года.

Московские хирурги избавили женщину от десяти опухолей на голове. Фото © Telegram / Московская медицина

Московские хирурги избавили женщину от десяти опухолей на голове. Фото © Telegram / Московская медицина

На первом этапе лечения хирурги стационара кратковременного пребывания удалили десять атером — доброкачественных опухолей, возникающих из-за закупорки сальных желез. Гистологическое исследование подтвердило диагноз.

«Образование атером происходит из-за неправильной работы сальных желёз, когда закупоривается выход наружу, и весь секрет накапливается в капсуле. Это может быть обусловлено нарушениями обмена веществ», — объяснила хирург стационара Елена Лазарева.

По словам врачей, заживление проходит успешно, и в дальнейшем планируется удалить оставшиеся образования. Специалисты рекомендуют при первых признаках подобных изменений на коже сразу обращаться за медицинской помощью.

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Тем временем в Татарстане хирурги удалили у девушки эхинококковую кисту весом более 11 кг. Пациентку уже выписали, она продолжает медикаментозное лечение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Анатолий Цейко
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