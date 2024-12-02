Гигантскую опухоль весом почти 12 кг удалили у молодой девушки в Казани

Специалисты второго хирургического отделения республиканской клинической больницы Татарстана удалили у девушки эхинококковую кисту весом 11 килограммов. Об этом сказано в публикации пресс-службы учреждения в телеграм-канале.

«Вторая хирургия бьёт свои же рекорды: врачи удалили образование общим весом 11 килограммов. В 2017 году во время диспансеризации у молодой женщины обнаружились нарушения в анализах. В результате обследования медики выявили эхинококковую кисту. Женщина пролечилась препаратами, прооперировалась, но по каким-то причинам не прошла последующее лечение», — сказано в сообщении.

Крупное вздутие в животе пациентки. Фото © Telegram / Наша РКБ

Проблемы усугубились в ноябре 2023 года — 28-летняя девушка похудела, под кожей живота проступило крупное образование. Обследование показало, что киста разрослась. Опухоль начала давить на все внутренние органы, а также дала ростки в печень и мочеточник, из-за чего хирурги были вынуждены удалить второй и третий сегменты печени, а также провести резекцию мочеточника. Киста при взвешивании показала значение 11,3 килограмма. Пациентку уже выписали и отпустили домой, пока что она продолжает лечение назначенными препаратами.