Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 08:25

«Угроза существованию»: В Госдуме назвали «юридическим экстремизмом» массовые иски к СМИ

РИА «ФедералПресс»: Штрафы за авторские права на изображения угрожают работе СМИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kamitana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kamitana

На площадке ИТ-комитета Госдумы обсудили волну исков к СМИ за использование изображений без подтверждённого авторства. Эксперты назвали эту практику «юридическим экстремизмом», угрожающим особенно малым и региональным изданиям, сообщили участники дискуссии.

«Мы много общаемся с коллегами по цеху, и нет практически ни одного СМИ, которого эта проблема не коснулась. Это говорит об ужасающем масштабе ситуации. Если для крупных медиа защита своих прав или выплата штрафа в несколько сотен тысяч рублей относительно посильная ноша, то для небольших региональных СМИ это фактически угроза существованию», — заявила генеральный директор РИА «ФедералПресс» Надежда Плотникова.

По её сведениям, в России зафиксировано уже свыше 8000 аналогичных дел. Объём выплаченных по ним медиаотраслью средств оценивается в сотни миллионов рублей.

Эксперт «Мастерской новых медиа» Михаил Хохолков отметил, что истцы часто действуют через посредников, не имея отношения к реальным авторам контента. При этом большинство судов заканчиваются в их пользу. Он предложил изменить Гражданский кодекс, чтобы пресечь злоупотребления в этой сфере.

Генеральный директор АО «Медиа Пресс» Алексей Блинов выступил за создание общероссийского мультимедийного банка для легального доступа СМИ к фото- и видеоматериалам. Депутат Сергей Боярский добавил, что схемы с массовыми исками могут содержать признаки мошенничества, и анонсировал обращение в правоохранительные органы для проверки.

На Урале разгорелся судебный скандал из-за самой популярной песни Игоря Николаева
На Урале разгорелся судебный скандал из-за самой популярной песни Игоря Николаева

Ранее в Госдуме призвали оказать поддержку СМИ и новостным агрегаторам на фоне растущего вовлечения людей в контент мессенджеров и маркетплейсов. Председатель комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский отметил, что государственные сервисы, в частности те из них, которые работают с применением искусственного интеллекта, должны взаимодействовать с проверенным и надёжным контентом.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • СМИ
  • Журналисты
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar