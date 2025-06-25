«Угроза существованию»: В Госдуме назвали «юридическим экстремизмом» массовые иски к СМИ

На площадке ИТ-комитета Госдумы обсудили волну исков к СМИ за использование изображений без подтверждённого авторства. Эксперты назвали эту практику «юридическим экстремизмом», угрожающим особенно малым и региональным изданиям, сообщили участники дискуссии.

«Мы много общаемся с коллегами по цеху, и нет практически ни одного СМИ, которого эта проблема не коснулась. Это говорит об ужасающем масштабе ситуации. Если для крупных медиа защита своих прав или выплата штрафа в несколько сотен тысяч рублей — относительно посильная ноша, то для небольших региональных СМИ — это фактически угроза существованию», — заявила генеральный директор РИА «ФедералПресс» Надежда Плотникова.

По её сведениям, в России зафиксировано уже свыше 8000 аналогичных дел. Объём выплаченных по ним медиаотраслью средств оценивается в сотни миллионов рублей.

Эксперт «Мастерской новых медиа» Михаил Хохолков отметил, что истцы часто действуют через посредников, не имея отношения к реальным авторам контента. При этом большинство судов заканчиваются в их пользу. Он предложил изменить Гражданский кодекс, чтобы пресечь злоупотребления в этой сфере.

Генеральный директор АО «Медиа Пресс» Алексей Блинов выступил за создание общероссийского мультимедийного банка для легального доступа СМИ к фото- и видеоматериалам. Депутат Сергей Боярский добавил, что схемы с массовыми исками могут содержать признаки мошенничества, и анонсировал обращение в правоохранительные органы для проверки.