В комитете Госдумы обсудили «юридический экстремизм» в медиа

На площадке ИТ-комитета Госдумы обсудили проблему юридических схем в медиа, связанных с массовыми исками за использование изображений без доказательств авторства. Представители Диалога, «Мастерской новых медиа», Клуба руководителей медиа и крупных СМИ предложили меры противодействия, включая изменения в законодательстве и создание единого мультимедийного банка для СМИ. Эксперты отметили, что схема уже нанесла убытки многим медиа в России, а ее масштабы угрожают существованию небольших региональных изданий. Участие в обсуждении также приняли представители Минцифры, ФАС России и Роскомнадзора.

«Практикуется экономическая деятельность некоторых организаций по зарабатыванию денег на странных кейсах. Речь идет об исках за якобы неправомерное использование изображений, которыми сторонние компании при этом закидывают не только СМИ, но и любые компании (туристические, культурно-ориентированные, образовательные) и учреждения, даже детские сады и органы государственной власти. При этом в судах не показываются ни реальные авторы и не предъявляются исходники фотографий. А только фирмы, с которыми якобы авторами заключен договор доверительного управления», – подчеркнул Сергей Боярский.

Фото предоставлено редакции Life.ru организаторами круглого стола

О механиках действия «юридических экстремистов» рассказала генеральный директор «ФедералПресс», председатель Клуба руководителей медиа Надежда Плотникова. По ее словам, через эту схему прошли сотни миллионов рублей, вынужденно выплаченных за восемь тысяч дел, а убытки понесли большинство СМИ России.

«Мы много общаемся с коллегами по цеху, и нет практически ни одного СМИ, которого проблема юридического экстремизма на затронула. Это говорит об ужасающем масштабе проблемы. Если для крупных медиа защита своих прав или выплата штрафа в несколько сотней тысяч рублей – относительно посильная ноша, то для небольших региональных СМИ – это фактически угроза существованию», – отметила Плотникова.

Эксперт «Мастерской новых медиа» Михаил Хохолков подчеркнул, что в таких делах истцами выступают «доверительные управляющие» правами, а коммуникаций с реальными авторами нет. При этом большую часть дел СМИ проигрывают. Для защиты медиа эксперт предложил внести изменения в Гражданский кодекс РФ, которые сохранят баланс, но исключат схемы злоупотребления правом.

С предложением создать единый отечественный ресурс для фото, видео и музыки, которым смогут пользоваться медиа, выступил генеральный директор АО «Медиа Пресс» Алексей Блинов. По его словам, это бизнес-идея, которая требует поддержки со стороны государства.

«Мы живем в информационно насыщенном мире. Скорость подготовки информационного сообщения, его качественное оформление играют важнейшую роль для читателей и пользователей. В связи с этим, создание российского ресурса, насыщенного материалами с понятным и разумным по стоимости доступом, является очень важным. Как нам, так и читателям», – считает Алексей Блинов.

Сео Ai influence, вице-президент, сопредседатель ИТ-комитета АКАР Алексей Парфун отметил, что проблема авторского права на фото- и видеоизображения будет нарастать вместе с ростом частоты использования нейросетей для генерации контента. Поэтому разбираться в правоприменении относительно искусственного интеллекта необходимо уже сейчас.