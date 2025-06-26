Виктория Боня получила штраф в 50 тысяч за пропаганду аяуаски в соцсетях

Российскую телеведущую Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду аяуаски в соцсетях.

Как выяснилось на заседании, в одном из видео Боня рассказывала блогеру Сергею Косенко, как сильно ей нравится аяваска. Лингвистическая экспертиза подтвердила «положительное отношение к наркотикам» со стороны блогерши. Косенко ранее уже оштрафовали на 50 тыс.

Наказать Боню за пропаганду «сакральной наркоты» требовали ещё в 2023 году после рекламы её ретритов. Тогда она рассказала, как круто пить отвар из галлюциногенных растений бассейна Амазонки, и называла себя «амбассадором аяуаски» в РФ.