Виктория Боня получила штраф в 50 тысяч за пропаганду аяуаски в соцсетях
Виктория Боня. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya
Российскую телеведущую Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду аяуаски в соцсетях.
Как выяснилось на заседании, в одном из видео Боня рассказывала блогеру Сергею Косенко, как сильно ей нравится аяваска. Лингвистическая экспертиза подтвердила «положительное отношение к наркотикам» со стороны блогерши. Косенко ранее уже оштрафовали на 50 тыс.
Наказать Боню за пропаганду «сакральной наркоты» требовали ещё в 2023 году после рекламы её ретритов. Тогда она рассказала, как круто пить отвар из галлюциногенных растений бассейна Амазонки, и называла себя «амбассадором аяуаски» в РФ.
Напомним, что ранее на Боню завели административное дело по статье 6.13 КоАП («Пропаганда наркотических средств»), ей грозит штраф до 30 тысяч рублей. Экс-участница «Дома-2» утверждала, что не имеет к этому отношения, заявляя, что неизвестные злоумышленники украли у неё домен и использовали для продажи запрещённого контента. Попытки наказать телеведущую предпринимались ещё в 2023 году после рекламы её ретритов. Тогда она рассказывала, как здорово пить отвар из галлюциногенных растений бассейна Амазонки и называла себя «амбассадором аяуаска» в России.