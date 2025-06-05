«Нужно доказать»: Боня может избежать наказания по делу о пропаганде наркотиков

В отношении телеведущей Виктории Бони возбуждено административное дело из-за пропаганды наркотиков на сайте, который ранее ей принадлежал. Звёздный адвокат Сергей Жорин считает, что у телеведущей есть возможность избежать наказания.

«Виктория Боня может избежать административного наказания по статье 6.13 КоАП РФ, если ей удастся убедительно доказать, что она не имела отношения к размещению запрещённой информации на сайте, ранее ей принадлежавшем», — пояснил специалист в беседе с порталом «Страсти».

Жорин подчеркнул, что ключевым станет предоставление документов, подтверждающих отчуждение домена до появления рекламы запрещённых веществ. Однако он отметил, что суды часто формально подходят к таким делам и не всегда вникают в детали, что снижает шансы на оправдательный вердикт.

В итоге судьба Бони будет зависеть от того, насколько убедительно она сможет доказать свою непричастность к деятельности сайта после его продажи.