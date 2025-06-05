«Нужно доказать»: Боня может избежать наказания по делу о пропаганде наркотиков
Адвокат Жорин: Боне важно убедить суд в непричастности к пропаганде наркотиков
Виктория Боня. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya
В отношении телеведущей Виктории Бони возбуждено административное дело из-за пропаганды наркотиков на сайте, который ранее ей принадлежал. Звёздный адвокат Сергей Жорин считает, что у телеведущей есть возможность избежать наказания.
«Виктория Боня может избежать административного наказания по статье 6.13 КоАП РФ, если ей удастся убедительно доказать, что она не имела отношения к размещению запрещённой информации на сайте, ранее ей принадлежавшем», — пояснил специалист в беседе с порталом «Страсти».
Жорин подчеркнул, что ключевым станет предоставление документов, подтверждающих отчуждение домена до появления рекламы запрещённых веществ. Однако он отметил, что суды часто формально подходят к таким делам и не всегда вникают в детали, что снижает шансы на оправдательный вердикт.
В итоге судьба Бони будет зависеть от того, насколько убедительно она сможет доказать свою непричастность к деятельности сайта после его продажи.
Напомним, что в отношении Виктории Бони заведено административное дело о пропаганде наркотиков. При этом телеведущая говорит, что сетевой домен сайта, где была размещена информация о запрещёнке, уже давно ей не принадлежит, а всему виной его новые владельцы.