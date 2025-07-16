Депутат Боярский объяснил, что закон о VPN не сулит наказания за мемы и просмотр Дудя*

Новые поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов будут применяться только к контенту из официального списка Минюста. Об этом Life.ru сообщил глава Комитета ГД по информационным технологиям Сергей Боярский.

Боярский объяснил, за что реально накажут по новым поправкам. Видео © Life.ru

«Поползли жуткие слухи, что сотрудники полиции или даже сотрудники ГИБДД будут останавливать машины, рыться в наших телефонах в поисках запрещённого контента. Конечно же, это не имеет никакого соответствия с действительностью. Вообще, залезть в смартфон человека можно только в рамках возбуждённого уголовного дела по серьёзным основаниям. Здесь речь о другом», — отметил Боярский.

Так, просмотр интервью Дудя* или создание мемов с участием иноагентов не будут считаться нарушением. Однако целенаправленный поиск подобных материалов в даркнете может повлечь штраф или даже уголовную ответственность в крайних случаях. По его словам, использование VPN не запрещено и не штрафуется, но будет введён штраф за их рекламу. Случайное прослушивание материалов из списка без умысла также не наказывается. А передача SIM-карт будет разрешена только близким родственникам.

Напомним, инициатива поступила от правительства РФ. Её уже поддержал думский Комитет по госстроительству и законодательству. Законопроект предлагает ввести штрафы (от 3 до 5 тысяч рублей) за умышленный поиск экстремистских материалов в Интернете, внося соответствующую статью 13.53 в КоАП. Однако, как именно будет устанавливаться факт преднамеренного поиска или просмотра подобного контента, остаётся неясным, поскольку в тексте законопроекта отсутствуют конкретные механизмы и разъяснения.