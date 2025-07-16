Даванков: «Новые люди» не поддержали введение штрафов за просмотр экстремистского контента и рекламу VPN
Новые люди не поддержали штрафы за просмотр экстремистского контента и рекламу VPN
Партия «Новые люди» отказалась поддерживать инициативу о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете и за рекламу VPN-сервисов. Об этом Life.ru рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
По его словам, после появления информации о законопроекте к депутатам начали массово обращаться обеспокоенные граждане. Люди не понимают: накажут ли их за просмотр запрещённого YouTube-ролика, вход в Instagram* через VPN или случайный переход по ссылке?
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«Это первый случай, когда в России хотят штрафовать не за распространение, а просто за просмотр сомнительного контента. А если пенсионер открыл ролик экстремиста, сам того не зная? Или пользователь случайно кликнул по ссылке?» — отметил Даванков.
Он добавил, что сейчас фракция консультируется с юристами, чтобы понять, как остановить принятие таких норм.
Напомним, инициатива поступила от правительства РФ. Её уже поддержал думский комитет по госстроительству и законодательству. В Кодекс об административных правонарушениях предложено добавить статью 13.53: штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за преднамеренный поиск экстремистских материалов в интернете. Каким образом будет определяться сам факт поиска или просмотра контента — пока неясно: механизмов реализации и чётких разъяснений законопроект не содержит.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.
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