В Совфеде рассказали, грозит ли штраф за вход в Instagram* в случае принятия новых поправок

Посещение соцсетей компании Meta*, включая Instagram* и Facebook*, не приведёт к штрафам. Об этом заявил сенатор Артём Шейкин, комментируя новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). По его словам, штрафовать будут только за поиск экстремистских материалов.

«Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta* (включая Instagram* и Facebook*) не образуют административного правонарушения. Внесённые поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов», — пояснил он в разговоре с РИА «Новости».

Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда, добавил Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что ответственность наступит исключительно при целенаправленном поиске запрещённой информации. Просмотр страниц с материалами от иностранных агентов и прочих вызывающих вопросы источников не будет считаться нарушением.

Ранее Комитет Государственной думы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов. Инициатива предлагает ввести штрафы в размере до пяти тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним.

Также Life.ru рассказывал, что за посты в Instagram* можно нарваться на штраф в размере до 500 тысяч рублей. К примеру, прайс-листы, фото с результатами работы или ссылки, которые пользователи разместят в запрещённых соцсетях, могут расцениваться как реклама, а за это следует наказание.